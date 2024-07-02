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Сегодня, 15:03

Названы комбо-карты для Hamster Kombat на 2-3 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Определена новая комбинация карт для Hamster Kombat, которая принесет пять миллионов монет. Комбо-карты на 2-3 июля выглядят так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 2-3 июля.

HamsterGram — раздел PR and Team.
Trading bots — раздел Markets.
Sports integration — раздел Specials.

Что такое комбо-карты для Hamster Kombat

Обычно карты из «Хомяка» нужны только затем, чтобы повышать свой пассивный доход. Но в случае ежедневного комбо покупка/прокачка трех конкретных карт сразу принесет пять миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по Москве, а посмотреть их можно на нашем сайте.

Как ввести комбо-карты Hamster Kombat

Потребуется нажать кнопку «Комбо» в главном меню или зайти в раздел Mine. После этого нужно зайти в одну из четырех категорий (PR and Team, Markets, Legal, Specials) и найти там сегодняшние комбо-карты. Теперь остается только купить или прокачать их — и 5 миллионов перейдут на ваш игровой счет.

Hamster Kombat. Как приглашать рефералов (друзей) в Hamster Kombat

Правда, есть одна загвоздка — зачастую в комбо попадают карты, для открытия которых нужны не только деньги, но и приглашенные друзья-рефералы.

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