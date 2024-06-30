Сегодня, 15:02
Разработчики Hamster Kombat обновили комбо-наборы для Хомяка (Hamster Kombat) — комбинация будет работать с 30 июня по 1 июля. Выглядит она так:
KYB — в разделе Legal.
Tokenomics expert — в разделе PR and Team.
TG Leaders — в разделе Specials.
Три карты, приобретение или прокачка которых принесет пользователю 5 миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по московскому времени, увидеть их можно на вашем сайте.
Вам необходимо выбрать пункт «Комбо» в главном меню или перейти в раздел Mine. После этого зайдите в нужный раздел (Legals, Specials, Markets, PR&Team) и купите / прокачайте одну из карт, которая входит в комбо.