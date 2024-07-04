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Сегодня, 15:11

Разработчики Hamster Kombat поделились комбо-картами на 4-5 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Фото Telegram
Комбо-карточки Hamster Kombat на 4-5 июля.
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Хомячок вновь готов порадовать игроков халявными «лимонами» — в Hamster Kombat обновились комбо-карточки. Набор на 4-5 июля выглядит так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 4-5 июля.

UX and UI team — раздел PR and Team.
Riyadh Masters 2024 — раздел Specials.
CX Hub Istanbul — раздел Specials.

Комбо-карты — это комбинация, повышающая пассивный доход таперов и дающая ежедневную награду в пять миллионов золотых монеток. Новые комбо-карты появляются каждый день в 15.00 по московскому времени.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Достаточно выбрать пункт «Комбо» в главном меню или перейти в обозначенный киркой раздел Mine. После этого понадобится найти нужную карту в одной из категорий (Specials, Markets, PR&Team, Legal) и купить / прокачать ее.

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