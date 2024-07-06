Раскрыто новое комбо для Hamster Kombat на 6-7 июля

Раскрыта комбинация карт для Хомяка (Hamster Kombat) на 6-7 июля. Вот она:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 6-7 июля.

Licence Europe — раздел Legal.

Staking — раздел Markets.

Quarterfinals are coming — раздел Specials.

Для чего нужны комбо-карты Hamster Kombat

При помощи комбо-карт разработчики позволяют игрокам зарабатывать по пять миллионов монет каждый день. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по московскому времени — следить за ними можно на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты Hamster Kombat

Все очень просто — достаточно нажать кнопку «Комбо» в главном меню, или перейти в обозначенный киркой раздел Mine. Там игрока встретят четыре раздела — Legal, Specials, PR&Team и Markets. В них следует отыскать нужные карты, а затем — приобрести или прокачать их. Как только это будет сделано со всеми тремя картами — игрок получит пять миллионов.