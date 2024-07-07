Сегодня, 15:02
Раскрыт набор комбо-карт для Хомяка (Hamster-Kombat) на 7-8 июля.
• Leaderboards — PR and Team
• CEO — PR and Team
• NFT Collection Launch — Specials
Все карты приносят пассивный заработок, на который, по слухам, будут смотреть в первую очередь при выходе Хомяка на крипто-рынок. Каждый день объявляются три особенные карты, покупка или прокачка которых принесет 5 миллионов монет.
Это происходит в 15:00 по московскому времени. Следить за новыми комбо-картами лучше всего на нашем сайте.
Для этого понадобится зайти в раздел Mine (обозначен изображением кирки) или нажать кнопку «Комбо» в главном меню. После этого пройти в нужные разделы, где и скрываются нужные карты, которые нужно купить или прокачать.