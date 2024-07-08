Хомяк раздал карты: комбинация на 8-9 июля для Hamster Kombat

Раскрыт новый набор комбо-карт для Хомяка (Hamster-Kombat) на 8-9 июля. Выглядит он так:

Hamster Kombat. Фото Telegram

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Зачем нужны комбо-карты Hamster Kombat

Все карты в Hamster Kombat приносят пассивный заработок и моментальное пополнение на 5 миллионов монет. По слухам, на количество монет и на пассивный доход будут смотреть при выходе хамстер-коина (HAM) на крипто-рынок.

Как получить монеты за комбо-карты в Hamster Kombat

Для этого понадобится зайти в раздел Mine (обозначен изображением кирки) или нажать кнопку «Комбо» в главном меню. После этого пройти в нужные разделы, где и скрываются нужные карты, которые нужно купить или прокачать.

Когда монеты можно будет продать?

Hamster Kombat. Фото Coinbase

Точной даты листинга HAM-коина пока нет, однако в сети уже появляется информация о том, сколько монета стоит на премаркете. Так, за 1 HAM-коин можно получить примерно 0, 0000000018 доллара.

Премаркет — временный промежуток, созданный для увеличения торгового времени, формирования цен открытия и закрытия торгов