Появились все три карты из нового комбо для Hamster Kombat на 10-11 сентября

Сегодня, 15:07
Опубликованы все комбо-карты для Hamster Kombat на 10-11 сентября.
Web3 integration — раздел Markets
Oracle — раздел Web3
Telegram top ever — раздел Specials
Комбо дня — самый простой способ набрать пять миллионов монет. Конечно, ради этого придется потратиться на покупку карточек, и вполне возможно, что обойдутся они гораздо дороже. Однако монеты все равно нужны для покупки тех же самых карт и повышения пассивного дохода — поэтому причин пропускать комбо нет. К слову, обновляется оно каждый день в 15:00 по Москве.
Следует зайти в магазин с картами, нажав «Комбо» или Mine в главном меню приложения. Магазин разбит на несколько категория — Legal, Specials, Markets, PR&Team и Web3. Теперь остается только разыскать все три карты в соответствующих категориях и купить/прокачать их.