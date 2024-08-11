Названо комбо для «Хомяка» на 11-12 августа

Появилось сочетание комбо-карт для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 11-12 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 11-12 августа.

Игры, изменившие все — раздел Specials

Hamster helps whales — раздел Specials

TG Leaders — раздел Specials

Как открыть все карты из комбо на 11-12 августа

Расположением всех трех карт из нового комбо является раздел Specials. Для их открытия или прокачки не нужны дополнительные условия.

Что дают комбо карточки в Hamster Kombat

Если собрать все три комбо-карты — то можно получить сразу пять миллионов монет. Комбинации обновляются каждый день в 15:00 по Москве, поэтому чтобы не пропустить их — проверяйте наш сайт почаще!

Награда выдается игроку после того, как он купит нужные карты или повысит их уровень в том случае, если они у него уже есть. Для этого перейдите в раздел с карточками по кнопке Mine (пиктограмма кирки) или кнопке «Комбо».

Затем разыщите сегодняшние карты в одной из категорий. Готово — 5 миллионов монет на вашем аккаунте, а грядущий эйрдроп токена стал немного приятнее.