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Сегодня, 15:06

Обнаружены комбо-карточки для Hamster Kombat на 12-13 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появились названия комбо-карт для Hamster Kombat на 12-13 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 12-13 августа.

Short squeeze — раздел Specials
Cointelegraph — раздел PR and Team
Hamster with friends — раздел Specials

Как открыть все три карты из комбо 12-13 августа

Чтобы разблокировать Short Squeeze из раздела Specials, нужно пригласить трех друзей. Для открытия карты Cointelegraph из раздела PR and Team не требуется никаких условий, как и для карты Hamster with friends из раздела Specials.

Зачем нужны комбо-карточки в Hamster Kombat

Правильно собранные комбо-карты не только повысят пассивный доход игрока, но и принесут ему пять миллионов монет. Поэтому имеет смысл не пропускать их — комбинации обновляются каждый день в три часа дня по мск.

Хомяк. Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 11-12 августа

Чтобы собрать ежедневное комбо, нажмите кнопку Mine (изображение кирки) или «Комбо» в главном меню «Хомяка». Затем разыщите нужные карты в одной из категорий, и приобретите, либо повысьте их уровень.

Для высокоуровневых аккаунтов это предприятие может оказаться весьма дорогостоящим, поэтому запаситесь монетками заранее.

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