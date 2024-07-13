Новое комбо для Хомяка (Hamster Kombat) на 13-14 июля

Сегодня, 15:02
Хомяк снова дарит пять миллионов внутриигровых монет за новую комбинацию карточек. Комбо на 13-14 июля выглядит так:
Prediction markets — раздел Markets.
Security team — раздел PR and Team.
NFT Marketplace — раздел Web3.
Комбо-карты — это набор из трех карт, который повышает пассивный доход игроков и моментально дарит на счет пять миллионов монет. Комбо-кароточки обновляются ежедневно в 15:00 по мск, поэтому лутать монетки можно каждый день. По крайней мере, до листинга хамстер-коина.
Для начала надо перейти в раздел с покупками карт — через кнопку «Комбо» или Mine (обозначена пиктограммой кирки). После этого остается только купить нужные карточки или прокачать их, если они уже есть у игрока.