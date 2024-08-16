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Сегодня, 15:07

Какие комбо карточки нужно ввести в Hamster Kombat 16-17 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Опубликованы комбо карты для Hamster Kombat на 16-17 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 16-17 августа.

Marketing — раздел PR and Team
LayerZero Listing — раздел Markets
Partnership program — раздел PR and Team

Как открыть все три карты из комбо 16-17 августа

Для открытия карточек Marketing и LayerZero Listing ничего не нужно. А карточка Partnership program открывается после прокачки карточки Influensers (раздел PR and Team) до уровня 7 и карточки X (раздел PR and Team) до уровня 5.

Зачем нужно открывать комбо в Hamster Kombat

Как известно, правильно собранное комбо приносит не только повышение пассивного дохода, но и 5 миллионов монет, которые пригодятся в ходе прокачивания и улучшения карточек. Поэтому лучше не упускать возможность — комбо-карты обновляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Хомяк. Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 15-16 августа

Для получения награды необходимо нажать Mine (картинка с киркой) или «Комбо» прямо в главном меню. После этого разыщите указанные карточки в одном из разделов и купите / повысьте уровень всех трех.

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