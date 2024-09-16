Найдено комбо дня в Hamster Kombat на 16-17 сентября

Сегодня, 15:13
Вышло комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat 16-17 сентября.
NFT Collection launch — раздел Specials
Gym hamster — раздел Specials
Hamster Analytics — раздел Specials
Вот и вышло очередное комбо дня в Hamster Kombat — инвестируя в карточки из комбо, вы сможете получить 5 млн. монет и увеличить пассивный доход, который будет иметь важное значение при распределении токенов.
Сумма вложений будет зависеть от того, сколько карточек и до какого уровня вы уже успели прокачать. Полученную от комбо награду можно вложить в прокачку других карточек — таким образом ваш аккаунт будет развиваться быстрее.
Около 3 часов дня уже можно подыскивать свежую комбинацию в Сети. Каждая карточка закреплена за разделом: PR and Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Чтобы перейти в эти разделы, необходимо выбрать вкладку «Майнинг» — она расположена на нижней панели в главном меню приложения.
Как уже упоминалось, карточки из комбо требуют вложений. Какие-то из них придется купить, а какие-то — прокачать. Если вместо изображения карточки вы увидите замок, это значит, что пока она для вас недоступна. Условия ее разблокировки вы заметите внизу — например, надпись «Marketing lvl 2» означает, что необходимо прокачать карточку с этим названием до 2 уровня.