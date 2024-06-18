Hamster Kombat обновила комбо-карточки — какие комбинации будут работать 18-19 июня

Стали известны новые комбо-карты для Hamster Kombat, которые будут работать с 18 июня по 19 июня. Ввести их можно будет до 15.00 следующего дня.

Для получения 5 миллионов монет необходимо собрать следующие 3 карточки:

Комбо. Фото Telegram

Что такое комбо-карточки и для чего они нужны

Комбо-карточки — это специальный набор комбинаций, который помогает игрокам получить 5 миллионов монет за короткий срок без лишних «тапов».

Комбо работает непостоянно и обновляется каждый день в 15.00 по мск. Помимо 5 миллионов, карты повышают пассивный заработок монеток внутри приложения.

Как прокачать нужные карты для комбинации

Каждая из карт находится в одном из разделов, доступных в меню Mine, которое обозначается иконкой кирки. Внутри меню вам нужно выбрать нужный раздел, найти необходимую комбо карточку и купить ее либо прокачать.

Где можно найти нужные комбо-карточки

Новая комбинация обновляется каждый день в 15.00 по мск и сразу появляется на нашем сайте, либо на других тематических площадках.