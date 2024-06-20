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Сегодня, 15:04

Известны комбо-карточки на 20 и 21 июня в Hamster Kombat

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Объявлены новые комбо-карты для Hamster Kombat, за которые можно в одночасье получить пять миллионов монет.

Данную комбинацию нужно успеть ввести до 21 июня, 15.00 по мск.

Набор комбо-карт для Hamster Kombat на 20-21 июня

GameFi tokens — раздел Markets
Villa for the DEV team — раздел Specials
P2P trading — раздел Markets

Комбо.

Для чего нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Чтобы получать пять миллионов внутриигровых монет каждый день и ускорить пассивный заработок. Такие карты — неплохое подспорье для нового игрока.

Где найти правильные комбо-карточки Hamster Kombat

Комбинация карт обновляется каждый день в 15.00 по мск. Сразу после этого она появляется на нашем сайте и других интернет-ресурсах.

Как прокачивать комбо-карточки в Hamster Kombat

Для этого следует отправиться в раздел Mine, обозначенный пиктограммой с киркой. Далее нужно найти сегодняшние карточки в соответствующем разделе, а после чего — купить или прокачать их.

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