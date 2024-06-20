Известны комбо-карточки на 20 и 21 июня в Hamster Kombat

Сегодня, 15:04
Объявлены новые комбо-карты для Hamster Kombat, за которые можно в одночасье получить пять миллионов монет.
Данную комбинацию нужно успеть ввести до 21 июня, 15.00 по мск.
GameFi tokens — раздел Markets
Villa for the DEV team — раздел Specials
P2P trading — раздел Markets
Чтобы получать пять миллионов внутриигровых монет каждый день и ускорить пассивный заработок. Такие карты — неплохое подспорье для нового игрока.
Комбинация карт обновляется каждый день в 15.00 по мск. Сразу после этого она появляется на нашем сайте и других интернет-ресурсах.
Для этого следует отправиться в раздел Mine, обозначенный пиктограммой с киркой. Далее нужно найти сегодняшние карточки в соответствующем разделе, а после чего — купить или прокачать их.