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Открылось комбо в «Хомяке» (Hamster Kombat) на 22-23 августа

Евгения Воскресенская
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Время активировать новые комбо карточки в «Хомяке» 22.08 — 23.08.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 22-23 августа.

Short squeeze — раздел Specials
NFT Collection Launch — раздел Specials
Company development planning — раздел Specials

Как собрать все три карты из комбо 22-23 августа

Предупреждаем: сегодняшнее комбо вышло дорогим. Все три карты находятся в разделе Specials, но нужно постараться, чтобы их собрать. К тому же для открытия карты Short squeeze требуется пригласить трех друзей в Hamster Kombat.

А чтобы заполучить NFT Collection Launch в комбо, нужно для начала открыть и прокачать Margin trading x100 и Short squeeze до десятого уровня.

Что такое комбо в Hamster Kombat

Комбо-карты — ежедневная активность, доступная в «Хомяке». Каждый день создатели загадывают 3 карточки, за сбор которых щедро отсыпают 5 миллионов монет. Игрокам нужно отыскать актуальные на сегодняшний день карты и открыть их / прокачать до более высокого уровня.

После 15:00 уже можно искать информацию о свежей комбинации — она появляется в течение нескольких минут. Ваша задача — обратить внимание не только на сами карточки, но и на названия разделов, к которым они относятся. Сейчас их всего 5: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials.

Как собирать комбо в Hamster Kombat

Нужно зайти в «Хомяка» через Telegram — у вас откроется окошко с питомцем. Над головой хомяка вы увидите кнопку «Комбо» — она перекинет вас в разделы. Если вы запомнили их названия, найти нужные карты не составит труда.

Убедитесь, что у вас достаточно монет — без них не получится купить или прокачать нужные карточки. Иногда требуется выполнить дополнительные условия. Например, привести друга или сначала прокачать другие карты. Делимся лайфхаком: активация ежедного шифра подкинет 1 миллион монет.

Хомяк. Опубликовано видео с решением мини-игры из Хомяка на 21-22 августа
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