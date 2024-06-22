Объявлены комбо карты в Hamster Kombat на 22 и 23 июня

Авторы Telegram-игры Hamster Kombat объявили три комбо карты на 22-23 июня, которые игроки рассекретили за считанные минуты.

Карты обновляются каждый день, в 15:00 по мск. За правильное введение комбинации из трех карт на аккаунт зачисляют по 5 миллионов монет.

Актуальный на данный момент (22-23 июня) набор выглядит так:

Hamster Kombat. Фото Соцсети

Top 10 Global Ranking — на вкладке Special

Anti money loundering — на вкладке Legal

Linece Indonesia — на вкладке Legal

Как ввести комбо карты в Hamster Kombat

С 21 июня дизайн в приложении изменился. Теперь, чтобы ввести карты, достаточно нажать на раздел Комбо, находящийся на главной странице Hamster Kombat. Либо провалиться в меню Mine, которое изображено в виде иконки кирки.

После этого, провалившись в меню Mine, необходимо выбрать нужный раздел, найти нужную карту на сегодня, а после купить ее или прокачать.

Зачем нужны комбо карты в Hamster Kombat

Для прокачки общего уровня персонажа и пассивного дохода. Помимо комбо карточек, халявные монеты дает ежедневный шифр. Он также обновляется каждый день, но насыпает не пять миллионов монет, а всего один миллион.