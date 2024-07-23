Вышли три новых комбо-карточки для Hamster Kombat на 23-24 июля

Сегодня, 15:02
Названы новые комбо-карты для Hamster Kombat на 23-24 июля.
Hamster YouTube Channel — раздел Specials
Bitcoin Pizza Day — раздел Specials
Minigame — раздел PR and Team
Каждый день в 15:00 мск обновляются три игровые карты. Вместе они не просто повышают пассивный доход игрока, но и приносят сразу 5 миллионов монет. Следить за комбо-картами для «Хомяка» можно на нашем сайте.
Чтобы комбо сработало, карты нужно купить или повысить их уровень, если они у вас уже есть. Для этого нажмите кнопку «Комбо» или перейдите в раздел Mine (обозначен картинкой с киркой). После этого понадобится отыскать нужные карточки в соответствующей категории.