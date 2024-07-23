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Сегодня, 15:02

Вышли три новых комбо-карточки для Hamster Kombat на 23-24 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Названы новые комбо-карты для Hamster Kombat на 23-24 июля.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 23-24 июля.

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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день в 15:00 мск обновляются три игровые карты. Вместе они не просто повышают пассивный доход игрока, но и приносят сразу 5 миллионов монет. Следить за комбо-картами для «Хомяка» можно на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Чтобы комбо сработало, карты нужно купить или повысить их уровень, если они у вас уже есть. Для этого нажмите кнопку «Комбо» или перейдите в раздел Mine (обозначен картинкой с киркой). После этого понадобится отыскать нужные карточки в соответствующей категории.

Хомяк. Назван секретный шифр в Hamster Kombat на 22-23 июля
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