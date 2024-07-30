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Сегодня, 15:02

Появилось новое комбо для «Хомяка» на 30-31 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
Скрин.
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Найдена призовая комбинация карт для Hamster Kombat на 30-31 июля:

Fan tokens — Markets
Hamster YouTube Channel — Specials
Carry it like it's hot — Specials

Скрин.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Все игровые карточки в Hamster Kombat повышают пассивный доход пользователя в час. Однако каждый день объявляются три карты, которые принесут сразу пять миллионов монет, если купить/повысить уровень всех трех.

Хомяк. Выяснен секретный шифр в Hamster Kombat на 29-30 июля

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Перейти в раздел с карточками несложно — достаточно нажать кнопку «Комбо» или Mine (обозначена киркой) в главном меню приложения. После этого карты придется разыскать в одной из категорий и купить/повысить уровень всех трех. Сразу после этого игрок получит свои пять миллионов.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat

Почему бы и нет? Помимо пассивного дохода игрок получает немалую сумму во внутриигровой валюте, на которую можно купить еще больше карточек.

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Найдено решение мини-игры из Hamster Kombat на 29-30 июля