Раздел с комбо карточками пропал из Hamster Kombat

Похоже, из Hamster Kombat удалили ежедневное комбо — соответствующая кнопка исчезла из главного меню приложения.

Вероятно, разработчики прислушались к недовольству высокоуровневых игроков, жаловавшихся на непомерные цены нужных для комбинации карточек.

Вполне возможно, что комбо скоро вернется — совсем недавно из «Хомяка» ненадолго пропадала мини-игра.

Обновление: раздел вновь вернули, спустя 10 минут после исчезновения.

Комбо на 4-5 сентября в Hamster Kombat

Комбо-карточки Hamster Kombat на 4-5 сентября.

Anti money loundering — раздел Legal

X Network 10 Million — раздел Specials

HamsterGPT — раздел Specials