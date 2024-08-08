Известно новое комбо для Hamster Kombat на 8-9 августа

Раскрыта комбинация карт для Hamster Kombat на 8-9 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 8-9 августа.

X Network 10 Million — раздел Specials

Gym Hamster — раздел Specials

Influencers — раздел PR and Team

Правильно собранная комбинация приносит игроку 5 миллионов монет. Чтобы получить их, зайдите в раздел с картами, нажав кнопку Mine (обозначена картинкой с киркой) или «Комбо» в главном меню приложения.

Вам станут доступны несколько категорий, в которых и предстоит разыскать нужные карты, которые следует купить или повысить их уровень.

Комбо-карты — один из важных способов фарма внутренней валюты в «Хомяке», поэтому активным игрокам нет смысла его игнорировать.