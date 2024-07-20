Названа комбинация комбо карт для «Хомяка» на 20-21 июля

Сегодня, 15:02
Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat на 20-21 июля.
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Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят пять миллионов монет — если купить или прокачать их. Новые комбо-карты появляются ежедневно в 15.00 мск.
Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после — разыщите нужную карточку в одной из категорий.
Ночью в Hamster Kombat появилась новая мини-игра, в которой игроки должны вывести на выход ключ с хомячком. Разгадка на 20 июля доступна на нашем сайте.