Названа комбинация комбо карт для «Хомяка» на 20-21 июля

Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat на 20-21 июля.

Hamster Kombat. Фото Telegram

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Что такое комбо-карты Hamster Kombat

Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят пять миллионов монет — если купить или прокачать их. Новые комбо-карты появляются ежедневно в 15.00 мск.

Как использовать комбо-карты Hamster Kombat

Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после — разыщите нужную карточку в одной из категорий.

В Hamster Kombat новая игра?

Ночью в Hamster Kombat появилась новая мини-игра, в которой игроки должны вывести на выход ключ с хомячком. Разгадка на 20 июля доступна на нашем сайте.