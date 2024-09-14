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Найдены комбо-карты для Hamster Kombat на 14-15 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 14-15 сентября

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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Все карточки в игре нужны для того, чтобы повышать пассивный доход. Но каждый день в 15:00 по Москве разработчики определяют три карты, которые входят в комбо. Если собрать или прокачать их все, то игрок получит сразу пять миллионов монет — не считая обычного повышения прибыли в час.

Как собрать комбо-карты в Hamster Kombat

Нажмите кнопку Mine или «Комбо» прямо в главном меню «Хомяка». Затем разыщите указанные карты в одном из разделов (Markets, Legal, PR&Team, Specials и Web3) и купите или повысьте уровень у каждой.

Хомяк. Разгадана головоломка с ключом из Hamster Kombat на 13-14 сентября

Понадобится потратить определенное количество монет и, возможно, выполнить предварительные условия (прокачать другие карты до определенного уровня, иметь некое количество друзей-рефералов и т.д.)

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