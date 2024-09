Комбо-карты для Hamster Kombat на 3-4 сентября раскрыты

В Сети распространили свежую комбинацию карт на 3-4 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 3-4 сентября.

Bitcoin Pizza Day — раздел Specials

Welcome to Amsterdam — раздел PR and Team

NFT Metaverse — раздел Web3

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты — это ваш шанс хорошенько раскрутить аккаунт перед листингом. Каждый день разработчики Hamster Kombat загадывают три карты, которые игрокам предстоит отыскать в приложении, а затем приобрести или прокачать.

За выполнение этих нехитрых действий игрок получает награду в 5 000 000 монет. Также карты помогают увеличить пассивный доход — его размер будет учитываться при распределении токенов 26 сентября.

На активацию одного комбо отводятся ровно сутки — успевайте делать это вовремя, чтобы потом не пришлось кусать локти.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Для начала стоит озаботиться поиском актуального сочетания карт — его выкладывают в Сеть около 15:00 по мск. Чтобы получить приз, нужно потратиться. Проверьте, достаточно ли монет у вас на счете — в противном случае придется где-то их раздобыть. Один из доступных вариантов — активировать ежедневный шифр, который приносит 1 000 000 монет.

Теперь нужно запустить саму игру в мессенджере Telegram. Попасть в нужный раздел поможет кнопка «Майнинг» или «Комбо» — выбор за вами. Каждая карта привязана к определенной категории: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials — информация о них находится в Сети буквально в два клика.

Некоторые из трех карт могут быть недоступны для покупки или прокачки — это значит, что сначала требуется выполнить какое-то дополнительное условие. Например, привести рефералов или улучшить другие карты.