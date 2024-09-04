В Hamster Kombat обновились комбо карточки на 4-5 сентября

Публикуем новую комбинацию карт в Hamster Kombat на 4-5 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 4-5 сентября.

Anti money loundering — раздел Legal

X Network 10 Million — раздел Specials

HamsterGPT — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

В «Хомяке» есть множество карточек, которые увеличивают пассивный доход. Каждый день разработчики выбирают 3 из них — собрав их, игроки получат 5 миллионов монет. Комбо-карты придумали для того, чтобы можно было быстрее прокачать аккаунт и получить больше прибыли в результате листинга.

26 сентября токен Hamster Kombat появится как минимум на 2 крупнейших криптобиржах — ОКХ и Bitget. Остается проявлять как можно больше активности в приложении: вводить секретный шифр, копить ключи и собирать карточки.

Последняя активность обновляется каждый день в 15:00 по Москве — информация о свежем наборе карт попадает в Сеть в течение нескольких минут.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Чтобы получить награду в 5 миллионов, придется сначала вложиться — карты нужно будет купить или прокачать. Какое количество валюты на это потребуется, зависит от уровня вашего аккаунта. В любом случае не забывайте про ежедневный шифр — пусть 1 миллион не покроет все расходы, но точно вам пригодится.

Следующий шаг — открыть мессенджер Telegram и запустить бот с игрой. Вам нужно открыть 5 раделов с картами: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials — попасть туда можно через кнопку «Майнинг» или «Комбо».

В комбинации может оказаться карточка, которую не получится сразу приобрести или прокачать. В этом случае стоит ознакомиться с дополнительными условиями от разработчиков — они указаны на каждой карточке внизу. Как правило, требуется либо повысить уровень определенных карт, либо пригласить друзей.