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Названы комбо карты для Hamster Kombat на 5-6 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 5-6 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 5-6 сентября.

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Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Разумеется, чтобы повысить пассивный доход перед листингом и эйрдропом, до которых остался всего 21 день. Собранные комбо-карты принесут 5 миллионов монет, которые можно использовать для покупки других карточек.

Поэтому при наличии возможности лучше не пропускать комбо дня — оно обновляется каждый день в 15:00 по Москве.

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Зайдите в раздел с карточками, нажав Mine или «Комбо» в главном меню. После этого разыщите карточки из комбо дня в одной из категорий (Legal, Markets, PR&Team, Specials, Web 3) и купите их, или прокачайте, если они у вас уже есть. Когда будут собраны все три карты — вы получите пять миллионов.

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