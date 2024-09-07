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7 сентября обновилось комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat

Евгения Воскресенская
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Игроки быстро разгадали комбо карты в Hamster Kombat на 7-8 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 7-8 сентября.

HamsterTube — раздел PR and Team
SocialFi tokens — раздел Markets
Villa for the DEV team — раздел Specials

Что такое комбо карты в Hamster Kombat

Запуск токена игры Hamster Kombat состоится уже через 19 дней — самое время собирать ежедневное комбо и увеличивать почасовую прибыль. Активация комбо приносит 5 000 000 монет единоразово — их можно вложить в приобретение и прокачку карточек, чтобы ваш аккаунт выгодно выделялся на фоне остальных и ваши шансы на получение реальной прибыли росли.

Комбинация всегда состоит из 3 карт — каждый день в 15:00 по Москве они меняются. Ломать голову над тем, какие это карты, не нужно. Достаточно подождать, когда другие пользователи поделятся этой информацией в Сети — обычно она появляется в считанные минуты.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Бот с игрой запускается в мессенджере Telegram — чтобы получить доступ, достаточно вбить в поиск название кликера. Кнопка «Майнинг» или «Комбо» — ваш путь к разделу с картами. Каждая карта принадлежит одной из категорий: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials — лучше выяснить о них заранее.

Вы увидите 3 типа карточек: первый нужно будет приобрести, второй — прокачать до необходимого уровня, третий же получится открыть, лишь выполнив дополнительное условие. Это может быть приглашение друзей или прокачка карт, которые не относятся к актуальной комбинации.

В любом случае чем больше карт вы прокачали до этого времени, тем легче вам будет активировать очередную комбинацию.

Если валюты на счете меньше, чем хотелось бы, вы всегда можете обратиться к постоянному источнику монет, доступному в игре. Раз в сутки игрокам дается возможность пополнить запасы хомячка с помощью простой комбинации символов азбуки Морзе. Вбиваете ее в приложении — и 1 000 000 монет ваш.

Хомяки. Пройдена мини-игра из Hamster Kombat на 6-7 сентября — решение уже на сайте

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