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Сегодня, 23:05

Решение мини-игры с ключами в Hamster Kombat на 2-3 августа

Евгения Воскресенская
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Смотрите готовое решение головоломки из «Хомяка» 2-3 августа:

Как пройти мини-игру Hamster Kombat

Перемещайте ключ на свободные ячейки. Красные и зеленые предметы, что вы видите на игровом поле — это японские свечи. Вы можете передвигать их по ячейкам, чтобы проложить себе путь.

Ваша задача — продвинуть ключ через препятствия в течение 1 минуты. Не успели? Не беда — дождитесь, пока таймер отсчитает 5 минут. Количество попыток неограничено.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Точной информации пока что нет, и пользователи уже вовсю гадают, с чем может быть связана новая игровая механика. Некоторые из них предполагают, что ключи понадобятся для открытия кейсов, которые будут добавлены в игру позже. Возможно, таким образом разработчики стараются увеличить вовлеченность игроков, подогревая их любопытство.

Где искать ответы на головоломку в Hamster Kombat

Каждый вечер в 23:00 по московскому времени смотрите видео с верным прохождением игры у нас на сайте.

Шифр. Вышел новый секретный шифр для Hamster Kombat на 2-3 августа

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Вышел новый секретный шифр для Hamster Kombat на 2-3 августа