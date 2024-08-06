Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

6 августа, 23:05

Верное решение головоломки с ключом «Хамстер Комбат» раскрыто

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Смотрите, как получить ключ в мини-игре Hamster Kombat 06.08 — 07.08:


Каковы правила мини-игры в Hamster Kombat

Головоломка в «Хомяке» — это игра внутри игры. Нужно передвинуть золотой ключ к замку, меняя расположение японских свечей, которые окрашены в красный и зеленый цвета. Не забывайте следить за временем. У вас есть ровно 1 минута. В следующий раз попытать удачу можно будет только через 5 минут.

Как использовать ключи в Hamster Kombat

Пока что точной информации в Интернете нет. Разнообразные теории на этот счет связывают ключи с получением большого количества монет, разблокировкой новых режимов, а также открытием новых карточек и скинов. Теперь ключи будут давать и за участие в 4 мобильных играх внутри приложения — если поучаствовать во всех, то за день получится дополнительно отхватить целых 16 штук.

Хомяк. В Hamster Kombat теперь можно получать до 17 ключей в день

1
Обсудить
Читайте также
Порносайт предложил 250 тысяч долларов прыгуну с шестом после поражения на Олимпиаде-2024
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названо засекреченное слово для «Хамстер Комбат» 6-7 августа