Верное решение головоломки с ключом «Хамстер Комбат» раскрыто

Смотрите, как получить ключ в мини-игре Hamster Kombat 06.08 — 07.08:





Каковы правила мини-игры в Hamster Kombat

Головоломка в «Хомяке» — это игра внутри игры. Нужно передвинуть золотой ключ к замку, меняя расположение японских свечей, которые окрашены в красный и зеленый цвета. Не забывайте следить за временем. У вас есть ровно 1 минута. В следующий раз попытать удачу можно будет только через 5 минут.

Как использовать ключи в Hamster Kombat

Пока что точной информации в Интернете нет. Разнообразные теории на этот счет связывают ключи с получением большого количества монет, разблокировкой новых режимов, а также открытием новых карточек и скинов. Теперь ключи будут давать и за участие в 4 мобильных играх внутри приложения — если поучаствовать во всех, то за день получится дополнительно отхватить целых 16 штук.