Разгадана головоломка с ключом из Hamster Kombat на 18-19 сентября

Найдено верное решение для мини-игры с ключом на 18-19 сентября.

Принцип мини-игры Hamster Kombat

Игрок получает ровно минуту на то, чтобы переместить ключ к отмеченной точке в правой стороне экрана. Для этого понадобится сдвинуть красные и зеленые блоки, освобождая ключу путь. Если время выйдет, то попробовать снова получится только через пять минут — а обновляется головоломка в 23:00 по Москве.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

За успешное прохождение мини-игры пользователь получает ровно один ключ — и тем самым увеличивает свои шансы в эйрдропе, подсчет критериев для которого закончится уже через два дня. Впрочем, едва ли ключи исчезнут из игры после 20 или 26 сентября — скорее всего они понадобятся для новой активности.