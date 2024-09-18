Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 23:07

Разгадана головоломка с ключом из Hamster Kombat на 18-19 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Найдено верное решение для мини-игры с ключом на 18-19 сентября.

Принцип мини-игры Hamster Kombat

Игрок получает ровно минуту на то, чтобы переместить ключ к отмеченной точке в правой стороне экрана. Для этого понадобится сдвинуть красные и зеленые блоки, освобождая ключу путь. Если время выйдет, то попробовать снова получится только через пять минут — а обновляется головоломка в 23:00 по Москве.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

За успешное прохождение мини-игры пользователь получает ровно один ключ — и тем самым увеличивает свои шансы в эйрдропе, подсчет критериев для которого закончится уже через два дня. Впрочем, едва ли ключи исчезнут из игры после 20 или 26 сентября — скорее всего они понадобятся для новой активности.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя