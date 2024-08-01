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1 августа, 23:05

Появилось видео с решением мини-игры Hamster Kombat на 1-2 августа

Евгения Воскресенская
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Разгадать головоломку Hamster Kombat на 1-2 августа поможет видео-инструкция:



По каким правилам работает мини-игра в «Хомяке»

Вам нужно переместить ключик через игровое поле в указанное место. Мешать этому будут «посторонние предметы» — рыночные свечи, которые придется двигать вверх-вниз или влево-вправо.

С недавних пор разработчики увеличили время на решение игры с 30 секунд до минуты. В случае провала попытать удачу повторно можно будет через 5 минут.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Пока что разработчики держат эту информацию в секрете. Можно предположить, что ключи пригодятся для открытия кейсов, в которых будут спрятаны различные награды: монеты, скины, коллекционные карты и другие приятные бонусы.

Где искать ответы на головоломку в Hamster Kombat

Если у вас не получилось пройти игру самостоятельно — не расстраивайтесь. Каждый день в 23:00 по мск мы выкладываем готовое решение. И не только: чтобы узнать комбинацию комбо-карт или актуальный шифр для «Хомяка», следите за ежедневными публикациями на нашем сайте.

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Какой ежедневный шифр для Hamster Kombat на 1-2 августа