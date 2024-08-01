Появилось видео с решением мини-игры Hamster Kombat на 1-2 августа

1 августа, 23:05
Разгадать головоломку Hamster Kombat на 1-2 августа поможет видео-инструкция:
Вам нужно переместить ключик через игровое поле в указанное место. Мешать этому будут «посторонние предметы» — рыночные свечи, которые придется двигать вверх-вниз или влево-вправо.
С недавних пор разработчики увеличили время на решение игры с 30 секунд до минуты. В случае провала попытать удачу повторно можно будет через 5 минут.
Пока что разработчики держат эту информацию в секрете. Можно предположить, что ключи пригодятся для открытия кейсов, в которых будут спрятаны различные награды: монеты, скины, коллекционные карты и другие приятные бонусы.
Если у вас не получилось пройти игру самостоятельно — не расстраивайтесь. Каждый день в 23:00 по мск мы выкладываем готовое решение. И не только: чтобы узнать комбинацию комбо-карт или актуальный шифр для «Хомяка», следите за ежедневными публикациями на нашем сайте.