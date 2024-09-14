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Сегодня, 23:07

Решена мини-игра из Hamster Kombat на 14-15 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Обнаружено решение головоломки с ключом из Hamster Kombat на 14-15 сентября

Принцип мини-игры из Hamster Kombat

Проведите ключ к правому краю экрана за минуту. В этом помешают красные и зеленые «японские свечи» — их нужно сдвигать, освобождая дорогу для ключа. Если не успеете за минуту — ничего страшного, попробовать снова получится всего через пять минут. Обновляется мини-игра раз в сутки, в 23:00 по Москве.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

В награду за решенную головоломку игрок получает ключ. Количество накопленных ключей повлияет на количество токенов, которые будут распределять уже 26 сентября. Кроме того, разработчики не раз намекали, что в будущем ключи понадобятся для чего-то еще — например, для получения внутриигровых наград.

Хомяк. Найдены комбо-карты для Hamster Kombat на 14-15 сентября

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