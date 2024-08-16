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Сегодня, 23:03

Разгадана мини-игра с ключом из «Хомяка» на 16-17 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилось видео с разгадкой мини-игры с ключом на 16-17 августа.

Принцип этой головоломки прост — передвигайте красные и зеленые блоки так, чтобы можно было провести ключ из одного конца экрана в другой. Если уложиться в пределах одной минуты, то игрок получит ключ — в противном случае придется ждать еще пять минут, прежде чем попытаться снова.

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Наградой за прохождение мини-игры станет ключ — в будущем они понадобятся, чтобы «открывать» двери, да и во время эйрдропа приложение будет оценивать количество накопленных игроком ключей. Пока же их использовать нельзя. Мини-игра обновляется каждый день в 23:00 по московскому времени.

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