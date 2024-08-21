Опубликовано видео с решением мини-игры из Хомяка на 21-22 августа

Сегодня, 23:05
Появилось решение мини-игры для Hamster Kombat на 21-22 августа.
За прохождение мини-игры пользователь получает ключ.
Шаг 1:
Нажмите кнопку «мини-игра» в главном меню приложения, а затем — кнопку «Играть». С этого момента у вас будет ровно минута. Не успеете — ничего страшного, повторить попытку будет можно всего через 5 минут.
Шаг 2:
Передвигайте красные и зеленые «рыночные свечи» так, чтобы это позволяло двигать ключ вправо — то есть, к краю экрана.
Шаг 3:
Когда путь станет свободным — «протащите» ключ и получите свой собственный.
Полученные в Hamster Kombat ключи будут учитываться при эйрдропе (распределении токенов между пользователями) и помогут получить другие, пока неизвестные награды. Мини-игра обновляется в 22:00 по мск.