Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 23:05

Опубликовано видео с решением мини-игры из Хомяка на 21-22 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
Хомяк.
Telegram Дзен

Появилось решение мини-игры для Hamster Kombat на 21-22 августа.

За прохождение мини-игры пользователь получает ключ.

Шаг 1:

Нажмите кнопку «мини-игра» в главном меню приложения, а затем — кнопку «Играть». С этого момента у вас будет ровно минута. Не успеете — ничего страшного, повторить попытку будет можно всего через 5 минут.

Шаг 2:

Передвигайте красные и зеленые «рыночные свечи» так, чтобы это позволяло двигать ключ вправо — то есть, к краю экрана.

Шаг 3:

Когда путь станет свободным — «протащите» ключ и получите свой собственный.

Полученные в Hamster Kombat ключи будут учитываться при эйрдропе (распределении токенов между пользователями) и помогут получить другие, пока неизвестные награды. Мини-игра обновляется в 22:00 по мск.

0
Читайте также
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Родственники актера Шишова подтвердили его гибель в Курской области
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В 9-минутном ролике S.T.A.L.K.E.R. 2 показали перестрелки с бандитами и кровососом