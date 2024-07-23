Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

23 июля, 23:05

Мини-игра в Hamster Kombat на 23-24 июля разгадана

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Найдено решение для мини-игры в Hamster Kombat на 23-24 июля.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра — это та же головоломка. Цель игрока — провести ключ из одного конца экрана в другой, передвигая разноцветные блоки, символизирующие рыночные «свечи» . Игрок должен уложиться в 30 секунд в противном случае попытка будет провалена, новая будет доступна только через полтора часа.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Для этого нужно нажать на одноименный пункт в главном меню приложения. Когда мини-игра загрузится — нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов так, как это демонстрируется в решении.

Хомяк. Вышли три новых комбо-карточки для Hamster Kombat на 23-24 июля

Как только путь для ключа станет свободен — его нужно «смахнуть» слева направо. Тогда игрок получит ключ — их количество отображается на основном экране.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Точной информации по этому поводу нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия. Так или иначе, лишними они точно не окажутся.

5
0
Читайте также
Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Назван секретный код для Hamster Kombat на 23-24 июля