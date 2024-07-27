Найдено решение для мини-игры в Hamster Kombat на 27-28 июля

Найдена разгадка для мини-игры в «Хомяке» (Hamster Kombat) на 27-28 июля.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Задача игрока — провести ключ из одного конца экрана в другой за 30 секунд. Для этого нужно двигать «свечи» — красные и зеленые блоки, изображающие котировки на рыночных диаграммах. Поражение — еще не провал, новую попытку можно предпринять через полтора часа.

Как получить еще ключи в Hamster Kombat

Совсем недавно в игре появилась возможность получать до четырех ключей в день за активность в сторонней игре.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Истинное предназначение ключей в Hamster Kombat пока сокрыто тайной. Тем не менее, накопить их про запас не помешает — кто знает, какие награды будут скрываться в сундуках, для которых сделаны эти ключи?

Где найти решение мини-игры в Hamster Kombat

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