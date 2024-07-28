Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 23:05

Найдено решение головоломки из Hamster Kombat на 28-29 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
Telegram Дзен

Разгадана ежедневная головоломка с ключами в Hamster Kombat на 28-29 июля:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Зеленые и красные блоки, изображающие «свечи» рыночных котировок, преграждают путь ключа. Их нужно двигать вверх-вниз и вправо-влево, чтобы освободить ключу дорогу. На это дается всего полминуты: если не успеть, то попробовать еще раз можно будет только спустя 90 минут.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Больше всего ключей можно получить в стороннем приложении по кнопке Playground — до четырех в день.

Хомяк. В Hamster Kombat теперь можно получать до 5 ключей за день

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Нетрудно догадаться, что ключ открывает сундук. Скорее всего в Hamster Kombat появится аналог «кейсов» из Counter-Strike 2, где будут находиться самые разные награды — от скинов для хомяка и редких карт до внутриигровой валюты. Впрочем, официальной информации насчет ключей еще не было.

0
Читайте также
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Секретный шифр для Hamster Kombat на 28-29 июля раскрыт за секунды