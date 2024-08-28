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Недолго песенка играла: в Hamster Kombat вернулась мини-игра с ключами

Евгения Воскресенская
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Создатели Hamster Kombat, видимо, издеваются над своими пользователями. Только игроки обрадовались, что головоломки с ключами пропали из приложения, как появилась новая. Решение мини-игры на 27-28 августа уже выложено.

Хомяк. Из Hamster Kombat пропала мини-игра с ключами

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

Мини-игра — это головоломка, которая поможет скоротать время и заодно собрать целую коллекцию ключей. Ключи повлияют на распределение токенов, так что эту активность точно нельзя назвать пустой тратой времени.

Когда запустите приложение, таймер начнет обратный отсчет. У вас будет всего минута, чтобы понять, в каком направлении двигать свечи — ну или просто повторяйте действия, записанные на видео выше. Не хватило времени? Через 5 минут можно будет пройти мини-игру заново.

Головоломки не ваша стихия? Вам повезло: обычно игроки, которым удалось быстро заполучить ключик, делятся своим прохождением. Видеоинструкцию стоит искать в Сети около 23:00 по Москве. Иногда прохождение игры выкладывают на серии скриншотов — вы вольны использовать наиболее удобный для вас способ. Эта информация в любом случае потеряет актуальность через 24 часа.

Как проходить мини-игру с ключом в Hamster Kombat

Кому-то принцип мини-игры может напомнить пятнашки — популярную головоломку, в которой нужно выстроить определенную последовательность цифр, передвигая костяшки. Если пятнашки в детстве обошли вас стороной, не беда: правила очень простые, и игроки довольно быстро втягиваются в процесс.

Все сводится к нескольким простым правилам. Первое — ключ на игровом поле и есть ваш приз, но его еще нужно получить. Второе — ключ должен попасть к выходу со стрелкой и выйти за пределы игрового поля — тогда он станет вашим.

Третье — вам следует двигать красные и зеленые свечи, чтобы нужные клетки освободились и вы смогли провести ключ к отмеченной точке.

Теперь, когда вы знаете правила, остается только открыть Telegram и запустить Hamster Kombat. Вкладка «Мини-игра» в главном меню приложения — ваш путь к головоломке. Достаточно действовать по инструкции, и ключ станет вашим!

Хомяк. Ежедневный шифр в Hamster Kombat на 27-28 августа уже обновился
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Из Hamster Kombat пропала мини-игра с ключами