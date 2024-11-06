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6 ноября, 23:13

Появилась разгадка головоломки из Hamster Kombat на 6-7 ноября

Евгения Воскресенская
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Игроки прошли мини-игру с алмазом из Hamster Kombat 6-7 ноября.

Что такое головоломка в Hamster Kombat

«Хомяк» все еще жив и даже собирает новых игроков. В свежем сезоне самый популярный (по крайней мере, в недавнем прошлом) кликер перешел на другую валюту — алмазы.

Головоломка осталась в новом сезоне практически неизменной — разве что теперь за верное прохождение дают алмаз, а не ключ. Обновляется она по-прежнему в 23:00 по Москве. Найти ее можно в разделе Playground — ищите вкладку Minigames.

Как решить головоломку в Hamster Kombat

Принцип прохождения остался тот же: передвигайте рыночные свечи вверх-вниз или влево-вправо, чтобы освободить клетки для ключа. Как только он выйдет за пределы правой стороны поля, головоломка будет считаться решенной.

На все манипуляции дается минута, однако с готовым прохождением уложиться в отведенное время не составит труда.

Обложка. Обнаружен проверочный код для видео из Blum от 6 ноября

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