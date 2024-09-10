Головоломка с ключом в Hamster Kombat на 10-11 сентября решена

Найдено видео с прохождением головоломки из Hamster Kombat на 10-11 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Игрок управляет ключом, который требуется переместить в правый край экрана. Для этого придется передвигать красные и зеленые «свечи», освобождая ключу путь. Времени на прохождение предусмотрено не так много — всего минута. Если она истечет, то попробовать снова получится через пять минут. Количество попыток не ограничено, а обновляется игра раз в сутки — в 23:00 по Москве.

Что делать с ключами в Hamster Kombat

За прохождение мини-игры пользователь получает ровно один ключ. Чем больше ключей — тем выше шанс получить побольше токенов 26 сентября. Кроме того, в будущем ключи явно понадобятся чтобы открывать аналог «кейсов» из компьютерных игр — и получать оттуда внутриигровые награды.