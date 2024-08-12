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12 августа, 23:05

Появилось решение для мини-игры из «Хомяка» на 12-13 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдена разгадка головоломки с ключом из Hamster Kombat на 12-13 августа.

После прохождения мини-игры пользователь получит один ключ — в будущем их количество будет влиять на эйрдроп и получение других внутриигровых наград.

Принцип игры прост — нажмите кнопку «Мини-игра» и передвигайте красные и зеленые блоки так, чтобы ключ можно было перетащить из левого края в правый.

Хомяк. Секретный код для Hamster Kombat на 12-13 августа перестал быть секретным

На одну игру отводится минута, а следующую попытку можно предпринять через пять минут. Опубликованное решение будет действовать ровно сутки — головоломка обновляется каждый день в 23:00 по московскому времени.

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Секретный код для Hamster Kombat на 12-13 августа перестал быть секретным