Нашлось решение головоломки с ключом в Hamster Kombat 14-15 августа

Прохождение мини-игры в «Хомяке» 14-15 августа записали на видео:

В отличие от комбо или шифра, в мини-игре вы получаете не привычные монеты, а ключи. Ее принцип напоминает пятнашки: нужно передвинуть свечи так, чтобы ключ попал к выходу со стрелкой.

Кликните на окошко с надписью «Мини-игра» — головоломка должна запуститься. На прохождение дается минута, поэтому лучше посмотреть видео с решением.

Еще 16 ключей можно забрать в разделе Playground, в который будут добавляться новые игры — пока что их 4. Не пренебрегайте ключами, ведь они могут понадобиться во время эйрдропа. Да и проходить эти игры просто весело! Актуальное решение головоломки выкладывается в сеть около 23:00 по мск.