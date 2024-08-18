Слито решение мини-игры с ключом для Hamster Kombat на 18-19 августа

Головоломка из Hamster Kombat на 18.08 — 19.08 уже получила решение.

Вкладка «Мини-игра» располагается над хомяком, рядом с другими активностями. Как только вы откроете ее, появится игровое поле и запустится таймер — на все отводится 1 минута. Ключ — это приз за успешное прохождение.

Найдите способ переместить ключ к выходу справа, обозначенному стрелкой. Или воспользуйтесь готовым решением — его публикуют почти сразу после ежедневного обновления головоломки в 23:00. Мини-игра напоминает пятнашки, только вместо костяшек с числами здесь японские свечи.

Чем больше ключей появится в вашем арсенале, тем больше токенов можно будет отхватить в рамках аирдропа. Не стоит бросать мини-игру, если не получилось пройти ее с первого раза — к прохождению можно вернуться спустя 5 минут.