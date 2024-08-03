Появилось правильное решение мини-игры в Hamster Kombat на 3-4 августа

Головоломка с ключом из Hamster Kombat на 3-4 августа получила решение.

Принцип головоломки в Hamster Kombat

Необходимо провести ключ из одного конца экрана в другой. Этому будут мешать красные и зеленые блоки, изображающие «японские свечи» с рыночных диаграмм.

«Свечи» можно двигать вправо-влево или вверх-вниз, освобождая путь для ключа. Решение подсказывает, как сделать это правильно и быстро — на все дается 1 минута, иначе следующую попытку можно будет предпринять через 5 минут.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Точного ответа еще нет. Однако нетрудно предположить, что ключами будут открываться «кейсы», как в Counter-Strike 2 и других сетевых играх. Скорее всего в этих кейсах будут монеты, редкие карты и новые скины для хомяка.