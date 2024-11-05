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5 ноября, 23:25

Найдена разгадка головоломки из Hamster Kombat на 5-6 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилось решение для головоломки из Hamster Kombat на 5-6 ноября.

Что такое головоломка в Hamster Kombat

Старая-добрая мини-игра из «Хомяка» теперь предлагает получить алмаз (валюта нового сезона) вместо ключа, но общие принципы остались теми же. Зайдите в раздел Mini-games, выберите Puzzle Game, пройдите игру и получите приз.

Как пройти головоломку в Hamster Kombat

Сдвигайте красные и зеленые блоки вправо-влево и вверх-вниз, освобождая дорогу ключу — его нужно провести в правую часть экрана. Если это удастся сделать за минуту, то вы получите награду. Нет — сможете попробовать снова через пять минут. Мини-игра обновляется раз в сутки, в 23:00 по Москве.

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