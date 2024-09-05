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5 сентября, 23:05

Опубликовано прохождение головоломки из Hamster Kombat на 5-6 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась инструкция для мини-игры из Hamster Kombat на 5-6 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Проведите ключ в правую сторону экрана, передвинув мешающие этому красные и зеленые «японские свечи» — инструкция подскажет, как сделать это правильно. Если успеть это сделать в течение минуты, то вы получите ключ. Если нет — придется подождать еще пять минут. Количество попыток ограничено сутками — мини-игра обновляется каждый день в 23:00 по Москве.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Сейчас их главное предназначение — повысить шансы игроков в ходе эйрдропа, который пройдет уже совсем скоро. Однако едва ли после этого ключи исчезнут из игры совсем — особенно учитывая, что их добавили в ежедневные награды. Скорее, они будут использоваться для открытия аналогов «кейсов» из Counter-Strike 2 и получения наград вроде скинов для хомяка и редких карт.

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