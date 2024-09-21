Hamster Kombat мог ограничить более половины всех аккаунтов

Разработчики Hamster Kombat наложили ограничения на множество аккаунтов. В соцсетях ходят скриншоты с якобы официальным заявлением, согласно которому только 37% игроков получили доступ к эйрдропу — установить источник скриншота не удалось. Так или иначе, многие жалуются, что их не допустили к раздаче токенов несправедливо, и они даже не думали жульничать.

Впрочем, «жульничество» могло быть и неосознанным. Например, игра могла посчитать таковым использование сгенерированных ключей — а именно такие ключи многие паблики раздавали своим подписчикам в качестве награды, не упоминая об их сомнительном происхождении.

Стоит заметить, что о блокировке аккаунта речь не идет — и даже «проштрафившиеся» с точки зрения модерации проекта игроки все еще могут заработать в следующем игровом сезоне.