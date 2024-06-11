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Сегодня, 14:15

Hamster Kombat небезопасен для россиян? Депутат КПРФ предупредил о рисках

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото Hamster Kombat
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что Hamster Kombat может быть опасной для пользователей.

Hamster Kombat. Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram

Связано это с тем, что игра и обещанная в ней криптовалюта никак не регулируются государством и финансовыми органами, соответственно, никто не может гарантировать безопасность пользователя и выплаты.

Фото Hamster Kombat

«Реально ли вообще разбогатеть на подобных играх? Конечно, это крайне маловероятно. Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент в несколько сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени — целые дни и ночи за «добычей» этих монет», — подчеркнул депутат.

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