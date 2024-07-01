В Hamster Kombat обновили комбо-карты на 1 и 2 июля 2024 года

Игроки обнародовали новые комбо-карты для Hamster Kombat — они помогут собрать халявные пять миллионов с 1 по 2 июля. Выглядит набор так:

Комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 июля.

YouTube Gold Button — искать в разделе Specials.

Hamster YouTube Channel — искать в разделе Specials.

Sports integration — искать в разделе Specials.

Комбо-карты — это временная комбинация, приобретение или прокачка которой принесет пользователю 5 миллионов монет. Новые комбокарты появляются каждый день в 15.00 по московскому времени, увидеть их можно на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Вам необходимо выбрать пункт «Комбо» в главном меню или перейти в раздел Mine. После этого зайдите в нужный раздел (Legals, Specials, Markets, PR&Team) и купите / прокачайте одну из карт, которая входит в комбо.