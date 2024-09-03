Мини-игра в Hamster Kombat на 4 сентября получила новое прохождение

3 сентября, 23:07
Решение головоломки с ключом в Hamster Kombat на 4 сентября выложили на видео.
Мини-игра — это увлекательная головоломка, в рамках которой нужно найти способ передвинуть ключ к выходу с игрового поля всего за 1 минуту. Не уложились в отведенное время? Придется подождать, когда доступ к игре откроется заново — благо, разработчики сократили время ожидания до 5 минут.
Каждое движение придется рассчитывать — игровое поле заполнено красными и зелеными предметами, напоминающими свечи с графика рыночных котировок. Эти свечи добавлены в игру не просто так — они напоминают пользователям о том, что скоро токены HMSTR окажутся на криптобирже.
Это долгожданное событие случится всего через 3 с небольшим недели — стоит использовать оставшееся время с умом и собрать как можно больше ключей.
Если не хочется тратить время на решение головоломки, на помощь придут готовые прохождения от других игроков. Их публикуют на видео или с помощью серии скриншотов — выбирайте наиболее подходящий для вас вариант.
Не стоит затягивать с прохождением, ведь в 23:00 по Москве игра обновится в приложении. Тогда придется искать новую инструкцию.
Теперь самое время заглянуть в игру Hamster Kombat. Доступ к ней можно получить, набрав название игры в поиске в Telegram. До головоломки можно добраться через разделы Playground — Minigames — Puzzle game.