Разгадка мини-игры из Hamster Kombat на 20-21 августа уже доступна

Мини-игра для Hamster Kombat на 20-21 августа уже получила прохождение.

Чтобы пройти мини-игру — нажмите соответствующую кнопку в главном меню «Хомяка». После этого у вас будет минута, чтобы «раскидать» по полю красные и зеленые блоки, освободив путь для ключа. Если не успеете — то предпринять новую попытку можно будет только через пять минут.

В случае успеха вы получаете ключ. В будущем они пригодятся при эйрдропе, пока же игроки их копят. Обновляется мини-игра раз в сутки — в 23:00 по мск.